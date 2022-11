One Piece: il cosplay di Yamato da yazbunnyy mischia fascino e potenza

One Piece torna protagonista in questo cosplay di Yamato da parte di yazbunnyy, che con la sua interpretazione ricostruisce in maniera davvero molto fedele una delle nuove combattenti diventate velocemente una delle preferite in assoluto dal pubblico.

Yamato è stata inserita all'interno dell'arco narrativo di Wano piuttosto tardi, ma ha velocemente scalato le classifiche di preferenza di molti fan di One Piece, che continuano a perorare la causa per l'inserimento della ragazza come elemento fisso all'interno della Ciurma di Cappello di Paglia.

Figlia dell'Imperatore Kaido e dunque di sangue decisamente regale, ha però un rapporto con il padre piuttosto complicato, cosa che la porta a scegliere invece di seguire le orme del samurai Kozuki Oden, diventando la sua erede a tutti gli effetti. Yamato ha mangiato il frutto del diavolo di tipo Zoo Zoo mitologico e da allora è in grado di trasformarsi in un lupo, o una sorta di ibrido.

Nonostante sia figlia dell'imperatore, la ragazza ha sempre dimostrato un notevole spirito combattivo contro il padre, trovandosi in una sorta di viaggio di vendetta in seguito all'esecuzione di Oden, vero e proprio mito per la ragazza. Anche per questo, Yamato ha un forte spirito combattivo e fiero, dotata di un'eleganza naturale ma anche di una grande potenza.

Yazbunnyy dimostra una grande cura nella riproduzione dello stile classico di Yamato, che si presenta con il suo abito tradizionale formato da kimono bianco sbracciato e gonna rossa, con tanto di corna demoniache sulla testa, come si conviene al personaggio.

Se cercate altri cosplay, vi rimandiamo ad alcuni dei più recenti pubblicati su queste pagine, come il il cosplay di Lucy da shirogane_sama tratto da Cyberpunk 2077, quello di Futaba da win_winry_ in costume da bagno tratto da Persona 5, il cosplay di Sailor Moon da Paris Hilton, quello di Raven da Starbuxx tratto da Teen Titans e il cosplay di Tsunade da yaizaperez tutto in body painting, tratto da Naruto.