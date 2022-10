Top Gun: Maverick in streaming ha una data d'uscita su Paramount+, nel Regno Unito

Top Gun: Maverick in streaming ha finalmente una data d'uscita ufficiale per quanto riguarda il catalogo di Paramount+, ma questo al momento vale per il Regno Unito e l'Irlanda, in attesa di eventuali informazioni anche per quanto riguarda la distribuzione in Italia.

Il sorprendente blockbuster con Tom Cruise, che è riuscito a raggiungere traguardi davvero notevoli al botteghino nonostante una campagna promozionale non assillante come visto per altri film concorrenti, arriverà su Paramount+ in Inghilterra in tempo per Natale: la data d'uscita è fissata per il 22 dicembre 2022.

Top Gun: Maverick, la locandina del film

Ribadiamo che, per il momento, questo riguarda la sezione britannica di Paramount+, dunque restiamo in attesa di delucidazioni sul lancio di Top Gun: Maverick in streaming ufficiale in Italia, per quanto riguarda la stessa piattaforma di streaming video o eventualmente altre concorrenti, nel caso ci siano stati altri accordi specifici per il mercato italiano.

Ambientato 30 anni dopo gli eventi dell'originale, Top Gun: Maverick vede protagonista ancora Pete 'Maverick' Mitchell, rimasto ancora un capitano nonostante la lunga carriera, tornare all'accademia per formare un gruppo di giovani piloti a una missione apparentemente impossibile, facendo anche i conti con alcuni fantasmi del suo passato.

Top Gun Maverick è stato molto apprezzato sia dalla critica che dal pubblico: dopo ottime recensioni ha raggiunto grandi risultati anche come incassi, raggiungendo il miliardo di dollari già a giugno e superando Avengers: Infinity War come incassi in USA.