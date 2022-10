Star Wars: Disney avrebbe detto a Lucasfilm di smettere di annunciare progetti, per un report

Secondo un report di Puck da parte di Matthew Belloni (ex The Hollywood Reporter), Disney avrebbe suggerito a Lucasfilm di smettere di annunciare nuovi progetti di Star Wars, così come nuovi collaboratori. Il motivo? Non perché Disney non voglia nuovi film e serie dedicati alla Galassia lontana lontana, ma perché gli annunci avvengono troppo presto e alcuni progetti vengono cancellati prima del completamento.

Il punto è che Disney non vuole che i fan si lamentino nel caso nel quale un progetto annunciato non arrivi poi effettivamente sul grande o piccolo schermo. Secondo quanto riportato, è normale per Lucasfilm cancellare delle produzioni in corso, quindi il rischio è alto e la pubblicità negativa non piace alla casa del Topo.

Attualmente, anche se sono passati tre anni e mezzo dall'uscita del più recente film di Star Wars, dovrebbe essere in produzione molteplici pellicole di Star Wars per il grande schermo. Ci dovrebbe essere il film Rogue Squadron di Patty Jenkins (Wonder Woman) che è però stato rimosso dalla lista dei film in uscita. Ci dovrebbe poi essere un film di Star Wars di Taika Waititi e una nuova trilogia di Rian Johnson: il regista ha dichiarato di essere ancora interessato ma pare che i suoi impegni stiano creando dei rallentamenti, visto che deve lavorare anche a Cena con delitto - Knives Out 2 e 3.

Obi-Wan con la sua spada laser blu è pronto a scontrarsi con chi vuole fermare la produzione dei suoi prossimi progetti

Ci sarebbe dovuta essere una nuova trilogia di David Benioff e D.B. Weiss, showrunner de Il Trono di Spade, ma è stata cancellata. Recentemente, come vi abbiamo riportato, è emerso online anche un nuovo progetto di Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) e Damon Lindelof (Lost).

La carte al fuoco a tema Star Wars per il grande schermo è molta, ma i progetti sono ancora lontani ed è comprensibile che Disney non voglia che vi sia troppa attenzione su di essi nel caso nel quale vengano cancellati.