Top Gun Maverick supera Avengers: Infinity War come incassi in USA, vicino alla top 5

Continua l'impressionante corsa di Top Gun: Maverick al botteghino, con gli incassi in USA che hanno praticamente superato quelli di Avengers: Infinity War, sebbene il dato non sia ancora ufficiale, e che lo avvicinano ormai alla top 5 di sempre nel mercato interno degli Stati Uniti.

Secondo quanto riferito da Hollywood Reporter, Top Gun: Maverick ha ricevuto un'ulteriore accelerazione nello scorso fine settimana, grazie al nuovo ampliamento della distribuzione presso ulteriori sale, che hanno portato il film con Tom Cruise verso il traguardo dei 700 milioni di dollari per quanto riguarda il mercato interno USA, mentre globalmente si trova intorno a 1,35 miliardi di dollari.

Questo, per quanto riguarda il mercato USA, rappresenta un obiettivo notevole: significa che Top Gun Maverick ha praticamente superato un colosso come Avengers: Infinity War, dopo aver superato in precedenza anche il primo The Avengers e Titanic.

Top Gun: Maverick, una scena del film

Se il dato venisse confermato ufficialmente, significherebbe anche che probabilmente il film è destinato a superare a breve anche Black Panther, che si è fermato a 700.059.566 dollari.

Considerando la spinta di cui ancora gode il film diretto da Joseph Kosinski, è quasi certo che sia destinato a superare anche Black Panther, cosa che lo posizionerebbe già nella quinta posizione della classifica storica del cinema in USA, dopo Star Wars: Il Risveglio della Forza ($936 milioni), Avengers: Endgame ($858.3 milioni), Spider-Man: No Way Home ($804.7 milioni) e Avatar ($760 milioni). Tutto questo sempre per quanto riguarda il mercato interno USA, mentre al livello globale la situazione è decisamente diversa, considerando anche Infinity War risulta ancora molto lontano, con oltre 2 miliardi di dollari incassati.

Tuttavia, bisogna notare anche come questi risultati siano stati raggiunti da Top Gun: Maverick nonostante un marketing molto meno spinto di altri film presenti nella classifica globale del box office USA, praticamente imparagonabile all'impero commerciale su cui possono contare le produzioni Marvel, per esempio.

Lo scorso giugno avevamo visto che Top Gun: Maverick aveva raggiunto il miliardo di dollari di incassi, rappresentando il primo film con Tom Cruise a raggiungere tale traguardo. Sul fronte videogiochi, il film è stato omaggiato da un'espansione incentrata sul film per Microsoft Flight Simulator, che potete conoscere meglio nel nostro speciale dedicato.