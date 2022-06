Microsoft Flight Simulator Top Gun: Maverick, scopriamo l’espansione dedicata al film

Per la fortuna di tutti, oggi non è necessario arruolarsi nella Marina per poter volteggiare a migliaia di piedi dal suolo ai comandi di un caccia da combattimento. Arrivata con leggero ritardo sulla tabella di marcia, solo per poter essere pubblicata in contemporanea con l'uscita del film, è da poco disponibile l'espansione di Microsoft Flight Simulator tutta dedicata a Top Gun: Maverick, che include una manciata di nuovi contenuti dichiaratamente ispirati alle vicende narrate dal nuovo film con Tom Cruise. Ignorando le indicazioni della torre di controllo siamo passati in volo radente su tutte le novità offerte da questo aggiornamento gratuito, e non vediamo l'ora di raccontarvele.

Ne avrete sicuramente sentito parlare, ma proprio in questi giorni sta sfrecciando nelle sale italiane il seguito di uno dei più famosi cult della cinematografia contemporanea, quel Top Gun: Maverick che segna il ritorno di Tom Cruise nell'abitacolo di un caccia da combattimento a 36 anni dall'ultima volta. Uno dei record della pellicola originale, di cui non tutti sono a conoscenza, riguarda l'effetto che ebbe sulle richieste d'arruolamento nella Marina americana, che crebbero del 500% nel periodo immediatamente successivo all'uscita del film al cinema. Le forze armate, per assurdo, arrivarono a montare dei centri di reclutamento mobile all'esterno delle sale, nel tentativo di sfruttare al massimo l'enorme successo riscosso dalla pellicola diretta da Tony Scott nel lontano 1986.

La cosa più sorprendente dell'update di Top Gun: Maverick è che tutti i nuovi contenuti, nessuno escluso, si rifanno a dei precisi frangenti del film, quindi sarà realmente possibile uscire dalla sala, accendere il PC o l'Xbox e trovarsi esattamente al posto di Pete Mitchell o di uno dei suoi gregari al centro dell'azione. Per carità, il simulatore di volo della casa di Redmond non prevede combattimenti e tutti i sistemi d'arma dei due nuovi aeromobili in arrivo con questo aggiornamento saranno completamente disattivati, ma è da apprezzare la cura che Asobo Studio ha rivolto nell'elaborare delle attività identiche in tutto e per tutto a quelle viste nella pellicola diretta da Joseph Kosinski. Com'è naturale, il grande protagonista dell'espansione è lo splendido F/A-18E/F Super Hornet , il caccia bimotore multiruolo prodotto dalla Boeing che accompagna costantemente il cast di Top Gun: Maverick in qualsiasi missione. L'aereo, come i più attenti di voi sapranno, era presente in Microsoft Flight Simulator già da qualche tempo, ma ora può essere equipaggiato con una livrea dedicata al film e fatto sfrecciare in tre diverse missioni d'addestramento che spaziano dai fondamentali del decollo ad alte prestazioni a mosse avanzate come la manovra a mezza S e il superamento di una cresta montuosa utilizzando le nuvole per simulare il suolo.

Benvenuti nella stratosfera

Una veduta del retro del prototipo ipersonico Darkstar

Lo avevamo accennato nel precedente paragrafo, ma l'F/A-18E/F Super Hornet è solo uno dei due aeroplani che fanno il loro esordio con l'espansione gratuita di Top Gun: Maverick. Il secondo è il seducente prototipo sperimentale noto come Darkstar, l'aereo ipersonico che nelle fasi iniziali del film è utilizzato da Mitchell per tentare di raggiungere la velocità di Mach 10. L'aeromobile in questione rappresenta un'interessantissima aggiunta al roster di apparecchi aerei di Microsoft Flight Simulator, perché proprio come vediamo nella pellicola il Darkstar potrà essere utilizzato per volare nella stratosfera e raggiungere velocità mai viste prima, compiendo colossali traversate in pochissimi minuti.

Per apprendere al meglio tutte le peculiarità di un prototipo così complesso, Asobo ha incluso nell'espansione uno spettacolare volo ipersonico guidato, nel quale si decolla dal cuore del deserto californiano del Mojave per arrivare in circa 30 minuti dall'altra parte degli Stati Uniti, alla base di Cape Canaveral in Florida. Nessun'altra attività di Microsoft Flight Simulator è stata in grado di regalarci emozioni paragonabili a questa, che porta il pilota a sfiorare la velocità di Mach 10 mentre è in volo a oltre 120.000 piedi d'altezza, dove il celeste del cielo lascia il posto all'oscurità dello spazio. Il Darkstar può essere scelto anche durante il volo libero e il nostro consiglio è quello di partire da uno dei vertici della nostra penisola per ammirarla nella sua interezza dalla lontanissima stratosfera. Per un attimo, vi sembrerà di essere nei panni di Samantha Cristoforetti.