T3 Arena, la recensione dell'hero shooter free-to-play competitivo alla Overwatch

Il genere degli sparatutto su iOS e Android si è evoluto in maniera sostanziale nel corso degli anni, offrendo con ogni nuova esperienza controlli touch sensibilmente migliorati ma anche tecnologie molto più sofisticate per quanto concerne la grafica, andando quasi ad azzerare il gap tecnologico con quanto disponibile su PC e console.

Le modalità includono i tradizionali Deathmatch tre-contro-tre, Crystal Assault in cui bisogna distruggere il cristallo della squadra avversaria, Control che è la classica stipulazione territoriale con le zone da controllare, Payload Race con le sue meccaniche di scorta del carico, Free-For-All che è l'immancabile tutti-contro-tutti, Payload Escort in cui il carico va difeso o attaccato prima della consegna e infine Clash, un deathmatch privo di respawn.

A tal proposito, sono già presenti per la Stagione 1 ben sette modalità e quindici mappe : una dotazione di partenza decisamente ricca, che però grazie al numero ridotto di partecipanti a ogni match, limitato a sei giocatori, non sembra aver diviso troppo l'utenza né rallentato in alcun modo il velocissimo matchmaking, che fa il proprio dovere in pochi secondi sia sotto Wi-Fi che su rete cellulare.

L'ottenimento di nuovi combattenti tutti da scoprire e il graduale sblocco di contenuti va a caratterizzare un sistema di progressione particolarmente solido e interessante, che pur mostrando il fianco a qualche marginale risvoltopay-to-win (vedi i potenziamenti per i personaggi, che in qualche modo è possibile "accelerare" acquistando monete e casse) corregge dinamicamente il tiro grazie a un matchmaking parecchio attento ad accoppiare utenti di livello simile.

Gameplay

T3 Arena, Iris apre il fuoco contro gli avversari con la sua velocissima mitragliatrice

Se c'è una cosa che sorprende di T3 Arena è la straordinaria immediatezza del suo gameplay, senza dubbio frutto di uno studio che ha portato gli sviluppatori non solo a mettere a disposizione un bel po' di opzioni per regolare al meglio l'esperienza (non manca neppure il supporto per i controller Bluetooth!), ma anche e soprattutto a confezionare un impianto di base che risulta subito straordinariamente preciso, reattivo ed efficace.

Merito del fuoco automatico, in primo luogo: un meccanismo che abbiamo sempre considerato ovvio, visto che in uno sparatutto se inquadri un nemico nel mirino lo fai per sparargli e non per salutarlo, ma che molti titoli in passato trascuravano andando così a minare la dinamicità dell'esperienza, aggiungendo inevitabilmente macchinosità ai controlli.

T3 Arena, la modalità di fuoco alternativa di Gloria

La visuale in terza persona si mette perfettamente al servizio del gunplay e delle abilità speciali, alcune disponibili immediatamente e altre da lasciar caricare ma che possono risolvere uno scontro anche se siamo in inferiorità numerica grazie a fendenti laser, bombe, rotazioni e quant'altro. Lo stick virtuale riposizionabile e i pulsanti ben disposti fanno il resto.

Certo, allo stato attuale risultano evidenti alcuni problemi di bilanciamento che rendono determinati personaggi un po' troppo forti. Molti ad esempio si lamentano di Iris, la combattente in grado di curare i propri compagni e di sparare rapide raffiche con la sua mitragliatrice leggera, ma anche Gloria non scherza visto che può attaccare da vicino con un potente shotgun e da lontano con una sorta di mitragliatore fisso davvero devastante.