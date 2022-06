Battlefield 2042: data di inizio della Stagione 1 e altri dettagli svelati da Tom Henderson

Come sappiamo la Stagione 1 di Battlefield 2042 aprirà i battenti a inizio giugno e ora Tom Henderson con un nuovo report pubblicato sulle pagine di Try Hard Guides ha svelato la presunta data di inizio ufficiale, che secondo le sue fonti è in programma per venerdì 9 giugno. L'insider ha inoltre anticipato l'arrivo di alcuni trailer che sveleranno i contenuti in arrivo per la season 1.

Stando alle informazioni in possesso di Henderson, nei prossimi giorni DICE annuncerà ufficialmente la data di lancio della Stagione 1 di Battlefield 2042 e i dettagli sui contenuti in arrivo con tre trailer, che verranno pubblicati contemporaneamente martedì 7 giugno alle 17:00 italiane. Il primo sarà un reveal trailer della Stagione 1, il secondo un filmato dedicato alla nuova specialista Ewelina Lis e l'ultimo sui contenuti del Battle Pass.

Sempre secondo Henderson, dopo la pubblicazione dei trailer, vari content creator condivideranno le loro impressioni sulla Stagione 1 di Battlefield 2042 sui social, con tanto di filmati di gameplay che verranno registrati domani, lunedì 6 giugno.

Per quanto riguarda le novità in arrivo, Henderson afferma che le informazioni che ha ricevuto non aggiungono molto di più dei leak condivisi dal dataminer temporyal su Twitter, secondo cui nella Stagione 1 verrà introdotta la già citata specialista Ewelina Lis armata con lanciarazzi con missili guidati, gli elicotteri stealth RAH-68 Shoshone e il KA-99 Hannibal, il battle Pass Premium e due playlist della nuova mappa Exposure.

Ovviamente rimaniamo in attesa di novità ufficiali da parte di DICE, anche se c'è da dire che Tom Henderson in passato si è rivelato una fonte di indiscrezioni piuttosto solida quando si parla di Battlefield 2042.