Scorn: nuovo video gameplay e novità a breve? Ebb Software stuzzica i fan sui social

A breve potremmo rivedere in azione Scorn con un nuovo trailer o un video gameplay, magari accompagnato da ulteriori dettagli in vista del lancio. A suggerirlo sono stati nientemeno che gli sviluppatori dell'horror in esclusiva per Xbox Series X|S e PC, stuzzicando i fan su Twitter.

Come forse già saprete, il mese scorso Ebb Software ha confermato che Scorn non verrà rinviato e che dunque il gioco arriverà a ottobre come precedentemente programmato, pubblicando successivamente un breve video di gameplay che abbiamo riportato sulle nostre pagine.

Considerando che mancano relativamente pochi mesi al lancio del gioco su Xbox e PC è lecito aspettarsi novità nelle prossime settimane, come fondamentalmente confermato anche dagli sviluppatori su Twitter. A inizio settimana l'account ufficiale di Scorn ha pubblicato un post che recita "Siete pronti per quello che sta arrivando?" e successivamente, in risposta a un utente che affermava di voler vedere più filmati di gioco, ha suggerito ai fan di "tenere gli occhi aperti", segno che probabilmente qualcosa bolle in pentola.

Come sappiamo la settimana prossima sarà piuttosto affollata di annunci per via dei vari eventi in programma, dunque è lecito aspettarsi anche novità per Scorn, che a questo punto ci aspettiamo di rivedere in azione durante l'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno, se non già qualche giorno prima in occasione dello show di apertura del Summer Game Fest, che andrà in onda giovedì 9 giugno.