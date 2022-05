Scorn: un altro frammento di gameplay in video trapela su YouTube

Scorn continua a mostrarsi in vari frammenti di gameplay con un nuovo video arrivato nelle ore scorse direttamente su YouTube, pubblicato dall'account cycu1 che aveva riportato anche alcuni dei precedenti, mostrando se non altro come il gioco sembri essere a buon punto dello sviluppo.

A dire il vero, anche in questo caso il gameplay appare piuttosto enigmatico, nella sua strana alternanza di momenti afferenti allo sparatutto in prima persona più classico e altre fasi più in stile adventure, con tanto di enigmi o elementi di interazione alternativi, in una sorta di immersive sim particolare.

In linea con il suo look horror che richiama lo stile tipico del celebre illustratore H.R. Giger, Scorn presenta momenti in cui il protagonista si trova a interagire con strani macchinari a metà tra elementi organici e tecnologici, con un effetto decisamente inquietante.

Tuttavia, molti aspetti del gioco restano piuttosto misteriosi, dunque attendiamo una ulteriore presentazione più esplicita per capire qualcosa di più di questo strano gioco. Tale presentazione potrebbe avvenire anche nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno, considerando come Scorn sia previsto per ottobre 2022 su PC e Xbox e quanto pare non verrà rinviato, secondo gli sviluppatori.

Qualche settimana fa avevamo visto altri 8 minuti di gameplay sempre pubblicati direttamente su YouTube senza tante spiegazioni al riguardo, in quello che sembra essere lo stile tipico del team Ebb Software, a questo punto.