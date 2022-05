Netflix, giugno 2022: nuove serie TV e film in arrivo per gli abbonati

Con il nuovo mese in avvicinamento, Netflix ha annunciato i prossimi arrivi di giugno 2022 in termini di nuove serie TV e film per gli abbonati nel corso del mese in partenza, con una notevole quantità di contenuti previsti nei prossimi giorni.

Vediamo dunque le novità in arrivo per giugno 2022 su Netflix negli elenchi riportati qui sotto, con la data di uscita prevista.

Netflix giugno 2022 - Film

Interceptor - 3 giugno

Hustle - 8 giugno

Halftime - 14 giugno

La ira de dios - 15 giugno

La sfida del Kabuki - 16 giugno

Spiderhead - 17 giugno

Ben Crump: lotta per i diritti civili 19 giugno

Netflix giugno 2022 - Serie TV

Borgen: Potere e Gloria - 2 giugno

L'enigma di Eirik Jensen - 3 giugno

Floor is lava - 3 giugno

First kill - 10 giugno

Peaky Blinders - 10 giugno

God's favorite idiot - 15 giugno

Love & Anarchy - 16 giugno

Spriggan - 18 giugno

Umbrella Academy - 22 giugno

Man vs Bee - 24 giugno

La Casa di Carta: Corea - 24 giugno

Per il resto, ricordiamo che proprio ieri è uscita su Netflix la prima parte della stagione 4 di Stranger Things, all'interno delle novità previste per il mese di maggio 2022 ormai in conclusione.