Dragon Ball: Akira Toriyama svela chi è il personaggio più forte degli Z-Fighter

Con il prossimo arrivo del film Dragon Ball Super: Super Hero, stanno emergendo vari dettagli sulla nuova storia ma anche alcuni particolari retroscena, come questa rivelazione da parte di Akira Toriyama, autore della serie, che ha svelato chi è il personaggio più forte degli Z-Fighter.

Secondo l'autore di Dragon Ball, il più forte in assoluto è Gohan, il figlio di Goku, anche considerando le trasformazioni Ultra Instinct e Ultra Ego a cui altri possono andare incontro.

Dragon Ball Super: Super Hero, un'immagine del film

Ovviamente si potrebbe parlare di valutazioni personali, ma visto che stiamo parlando del creatore dell'intera serie, la sua considerazione va presa ovviamente con un notevole peso.

"Gohan è in realtà più forte di tutti", ha riferito Toriyama in un'intervista diffusa dall'account Twitter di Dragon Ball Super: Super Hero, "O almeno così dovrebbe essere, ma ultimamente non ha avuto molte possibilità di risaltare. Per motivare Gohan, c'è stato bisogno più del suo adorato maestro Piccolo che non di suo padre, Goku. Ho pensato di provare a dare vita a un nuovo supereroe mettendo questi due personaggi al centro dell'attenzione, attraverso le loro intense battaglie contro gli androidi Gamma".

Gohan riprenderà infatti un ruolo principale nel nuovo film insieme a Piccolo, trovandosi a dover combattere contro un esercito del Red Ribbon rinvigorito e l'arrivo di nuovi androidi da combattimento Gamma 1 e Gamma 2. Nonostante non possa contare sul Ki divino di Goku, insomma, per Toriyama Gohan resta il personaggio più forte, almeno potenzialmente, e la dimostrazione di questo concetto potrebbe avvenire proprio attraverso Dragon Ball Super: Super Hero.

Di recente, abbiamo saputo quando il film uscirà in Italia attraverso Crunchyroll, e abbiamo visto anche la prima clip del nuovo film.