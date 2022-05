Dragon Ball Super: Super Hero, ecco quando uscirà in Italia il film, con Crunchyroll

Dragon Ball Super: Super Hero ha un periodo d'uscita confermato in Italia attraverso Crunchyroll, anche se non c'è ancora una data precisa: arriverà in Europa e nel nostro paese nel corso dell'estate 2022, distribuito al cinema attraverso l'etichetta specializzata in streaming video di anime.

Il nuovo film di Dragon Ball era atteso per il 22 aprile in Giappone, ma è stato posticipato all'11 giugno. Crunchyroll ha acquisito i diritti per la distribuzione nelle sale cinematografiche in occidente e porterà il film negli Stati Uniti e in Europa nel corso dell'estate 2022, dunque presumibilmente poco dopo il lancio in Giappone, in attesa di una data più precisa.



Come riferisce il tweet ufficiale riportato qui sopra, "Lo spirito dell'esercito del Red Ribbon vive attraverso due androidi definitivi che si fanno chiamare Super Heroes. Crunchyroll porterà Dragon Ball Super: Super Hero nei cinema di tutto il mondo durante l'estate!"

Lo scorso ottobre avevamo visto la prima clip di Dragon Ball Super: Super Hero, qualche mese dopo l'annuncio avvenuto l'estate scorsa. Il film è definito "spettacolare" dagli autori, e va ad espandere l'universo e la storia di Dragon Ball Super raccontando nuovi eventi con personaggi inediti, oltre ovviamente ai protagonisti tradizionali della serie.