Dragon Ball Super: Super Hero, ecco la prima clip del nuovo film

Durante il corso del New York Comic Con è stata presentata la prima clip ufficiale di Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo film con Goku e compagni interamente realizzato in computer grafica.

Il filmato, che potrete visualizzare nel player qui sopra, offre un assaggio dello stile grafico utilizzato per il film, che forse non tutti i fan gradiranno. Nella clip vediamo i vari personaggi della serie Dragon Ball, tra cui Goku, Piccolo e Pan che saranno tra i protagonisti del film. Inoltre sono presenti anche Gamma 1 e Gamma 2 due nuovi personaggi alieni (o androidi?) creati da Akira Toriyama appositamente per Dragon Ball Super: Super Hero e alleati con l'organizzazione criminale Red Ribbon (o Fiocco Rosso), che a quanto pare per l'ennesima volta è intenzionata a dar noie a Goke e compagni.

I fan più attenti ai dettagli inoltre hanno notato che per un breve istante nella clip appare anche Broly, che a quanto pare è il combattente con cui Goku sta combattendo, o più presumibilmente allenando, nel trailer.

Dragon Ball Super: Super Hero, Broly appare in un breve fotogramma della prima clip ufficiale

Dragon Ball Super: Super Hero debutterà nelle sale cinematografiche nel corso del prossimo anno. Come svelato lo scorso luglio, Akira Toriyama è piuttosto coinvolto nella produzione soprattutto per quanto riguarda la scrittura della sceneggiatura e dei dialoghi, cosa che dovrebbe garantire una notevole affinità con lo stile classico della serie.