PS5 ha la miglior lineup di esclusive di sempre tra le console Sony, per Jim Ryan

Jim Ryan, il presidente di Sony Interactive Entertainment, afferma che la lineup di esclusive PS5, sia quella di lancio che quella che verrà definita con le prossime uscite, sia la migliore di sempre tra le console Sony.

In un'intervista con GamesIndustry, alla domanda "cosa rappresenta PlayStation per te? Cosa la definisce e cosa la rende differente?", Ryan ha risposto:

"Per me sono tre elementi. Ovviamente, il più importante sono i giochi. Ma il secondo, e penso sia un fenomeno che sta crescendo di anno in anno, è questo senso di community a cui le persone che entrano nel mondo PlayStation possono partecipare. E la terza è il nostro brand. PlayStation è sempre stata cool. E credo che una delle cose che apprezzo di più di questi mesi formativi di PS5 è che siamo ancora all'avanguardia di un qualcosa a cui le persone vogliono davvero essere associate e penso sia fantastico."

Jim Ryan, il presidente di SIE

Nello specifico, Ryan crede che uno dei motivi principali per cui PlayStation è "cool" sia il parco di esclusive PS5. Il presidente di SIE afferma di essere estremamente soddisfatto della lineup di lancio della console e delle esclusive PS5 in arrivo in futuro, a suo avviso il parco titoli migliore di sempre nella storia delle console Sony.

"L'ho detto in passato e lo confermo nuovamente, la line-up di lancio è stata la migliore che abbiamo mai avuto, se non la migliore che qualsiasi console abbia mai avuto al lancio. Credo che il lavoro che abbiamo fatto da allora con Returnal e Ratchet & Clanck, ma anche MLB: The Show negli USA, che un bel gioco. E la scaletta dei giochi in arrivo è semplicemente fantastica. Di gran lunga la migliore che abbiamo avuto su qualsiasi delle nostre console e non vedo l'ora che questi giochi arrivino uno dopo l'altro. Horizon Forbidden West, God of War, Gran Turismo 7... credo che in fondo sia proprio questo ciò che ci definisce."

Nella stessa intervista Ryan ha svelato che l'iniziativa Play at Home ha raggiunto quota 60 milioni di giochi scaricati e forse potrebbe tornare nel 2022. Inoltre il boss di SIE afferma che sogna un mondo in cui le esclusive non siano imprigionate dalle console, ma possano essere fruite da milioni di persone liberamente, ovunque vogliano, come se fossero film o musica.