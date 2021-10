PS5, Jim Ryan sogna un mondo in cui le esclusive non siano imprigionate alle console

Jim Ryan, il presidente di Sony, ha fatto delle dichiarazioni interessanti sul futuro del business PlayStation e PS5, in un'intervista con Games Industry, affermando di sognare un mondo in cui le esclusive non siano imprigionate alle console, ma possano essere fruite da milioni di persone liberamente, ovunque vogliano, come se fossero film o musica.

Jim Ryan: "Sogno un mondo dove i giochi di PlayStation possano essere giocati da milioni di persone, magari anche centinaia di milioni di persone. Adesso, con il modello console attuale, una grande hit PlayStation può raggiungere tra i 10 e i 20 milioni di utenti. Se fai un confronto, musica e cinema possono essere fruiti da un pubblico potenzialmente illimitato. Ritengo che molta dell'arte realizzata dai nostri studi sia tra il miglior intrattenimento del mondo e delimitarne l'utenza è davvero frustrante. Mi piacerebbe un mondo dove centinaia di milioni di persone possano provare i nostri giochi."

Di base Ryan sembra pensare alla possibilità di espandere l'ecosistema PlayStation al di fuori dei limiti delle sue console, come PS5. Di fatto sembra guardare al modello Xbox, che già sta percorrendo questa strada con l'Xbox Game Pass e la diffusione dei suoi servizi su piattaforme un tempo impensabili, come quelle mobile. D'altro canto Sony ha già dimostrato di volersi muovere in questa direzione portando alcuni suoi giochi su PC, quindi le parole di Ryan non stupiscono più di tanto.

Nel frattempo vi ricordiamo che le prossime grandi esclusive PlayStation saranno Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok.