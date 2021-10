Apex Legends festeggia Halloween con l'evento "Mostri Dentro"

Apex Legends si prepara a festeggiare Halloween con l'evento "Mostri Dentro". Tra il 12 ottobre e il 2 novembre i giocatori potranno partecipare alla modalità Shadow Royale, una nuova mappa Arene e ovviamente ottenere skin a tema per le leggende, come Revenant, Bloodhound, Caustic e Seer.

Il nuovo evento vedrà il debutto della mappa Bis di Arene. Si trova su Boreas, il pianeta d'origine di Seer, ed è una delle arene che hanno portato al successo la leggenda. È una mappa aperta che consente alle squadre di tenere d'occhio l'ambiente circostante. Come riportato nel sito ufficiale, strategia e gioco di squadra saranno essenziali per vincere.

"La configurazione della mappa offre due posizioni di vantaggio sopraelevate. Da un lato abbiamo la sala VIP, con una piattaforma che incoraggia il combattimento ravvicinato. Le opzioni di accerchiamento nei punti più interni favoriscono gli scontri serrati e l'attuazione di strategie per il dominio della battaglia. Dall'altra parte della sala VIP troviamo il palcoscenico. Se vuoi dominare questo punto, dovrai poter fare affidamento sulla copertura dei tuoi compagni. Le aree laterali in cima alle rampe sono ampie ed esposte ai pericoli. Il centro della mappa non presenta posizioni sopraelevate e separa il palco dalla piattaforma della sala."

Nell'ultima settimana dell'evento, ovvero tra il 26 ottobre e il 2 novembre, tornerà l'apprezza modalità Shadow Royale. In questa versione macabra degli Apex Games è Revenant a prendere il controllo dell'arena. Tutte le leggende eliminate ritorneranno come ombre per aiutare i propri compagni vivi. Le vite delle ombre sono infinite, perciò la tua squadra sarà veramente fuori dai giochi solo una volta eliminata l'ultima leggenda viva.

Completando le sfide i giocatori potranno ottenere ricompense diverse ogni settimana, come Pack Apex, un Pack evento e una nuova skin per Loba. Le novità dell'evento di Apex Legends comprendono gli speciali Pack di Mostri dentro in edizione limitata. Per 400 monete Apex, i giocatori potranno sbloccare un Pack evento a tema contenente un oggetto limitato garantito. Nel negozio saranno inoltre disponibili alcune delle skin classiche dei precedenti eventi di Halloween, come Regina del tormento per Wraith e Sangue damascato per Crypto.

Durante l'evento inoltre sarà disponibile il nuovo bundle bonus "Muerte Rapida" con una skin epica e altri oggetti di personalizzazione a teama Halloween e torneranno quelli Regina banshee per Loba, Lato oscuro per Gibraltar e Soldado de la Muerte per Bangalore. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata all'evento sul sito ufficiale.