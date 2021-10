Play at Home: oltre 60 milioni di download su PS5 e PS4, l'iniziativa potrebbe tornare nel 2022

Grazie a Play at Home, l'iniziativa di Sony lanciata durante la pandemia del Covid-19, i giocatori PS5 e PS4 hanno scaricato oltre 60 milioni di giochi gratuitamente, stando quanto svelato da Jim Ryan, il presidente di Sony Interactive Entertainment.

Per chi non lo sapesse, Play at Home è un'iniziativa Sony che ha offerto agli utenti PlayStation la possibilità di accedere ad un gran numero di giochi gratis, tra cui Horizon Zero Dawn, Ratchet & Clank e Uncharted: The Nathan Drake Collection, giusto per citarne alcuni, con l'obiettivo di supportare i giocatori che, a causa della pandemia, devono rimanere a casa.

In un'intervista con GameIndustry, Ryan ha spiegato che è orgoglioso dell'iniziativa lanciata da Sony e che spera che Play at Home sia in qualche modo stato utile ai giocatori per combattere la noia durante i lockdown.

"Mentre tutti stavano facendo i conti con il primo lockdown abbiamo pensato che sarebbe stato un bel gesto e siamo stati felici per la reazione. Dopodiché abbiamo superato Natale ed è iniziato nuovamente il lockdown, quindi abbiamo pensato che fosse una buona idea riproporre l'iniziativa. Quindi l'abbiamo ripetuta per diversi mesi e oltre 60 milioni di giochi sono stati scaricati", afferma Ryan.

Play at Home, i giochi regalati da Sony a marzo

Numeri davvero impressionati, senza dubbio. Nel frattempo la campagna vaccinale nel mondo continua, ma fondamentalmente siamo ancora in piena pandemia e ci vorranno ancora molti mesi prima di poter chiudere definitivamente il "capitolo Covid-19". Nel 2022 Sony dunque ripeterà nuovamente l'iniziativa Play at Home?

"Vedremo come evolverà il mondo. Non sia mai, ma se il lockdown dovesse continuare anche nel 2022 e oltre, chi lo sa? Potremmo riproporre l'iniziativa nuovamente", la risposta di Ryan.

Nella stessa intervista Ryan ha anche affermato che vorrebbe che le esclusive PS5 raggiungessero un pubblico più ampio, senza che queste vengano imprigionate dalle console.