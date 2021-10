Elden Ring: Bandai Namco punta a un pubblico più ampio di quello di Dark Souls

Bandai Namco ha grandi ambizioni con Elden Ring, al punto che vuole allargare la fanbase dei titoli From Software e raggiungere un pubblico più ampio di quello della serie Dark Souls.

Questo è quanto ha lasciato intendere Hervé Hoerdt, responsabile del marketing di Bandai Namco, durante un'intervista con GamesIndustry.

"Con Dark Souls, siamo passati da una nicchia di pubblico molto competitiva a qualcosa di molto più ampio. Non direi mainstream, ma non siamo troppo lontani da questa definizione", afferma Hoerdt. "E l'idea con Elden Ring è quella di raggiungere un pubblico ancora più grande. È un gioco super importante per noi. E lo è anche per From Software. Stiamo lavorando a stretto contatto con il Giappone. Abbiamo tre persone che lavorano per il franchise in tutta Europa."

Elden Ring, il Senza Luce dovrà affrontare numerosi pericoli, tra cui anche draghi e viverne

L'obiettivo di Bandai Namco è quello di espandere ulteriormente la fanbase dei titoli From Software, realizzando un prodotto divertente e in grado di soddisfare milioni di giocatori nel mondo.

"From Software e Bandai Namco desiderano allargare la fanbase, quindi abbiamo grandi ambizioni. Ma credo che quello che stiamo realizzando soddisferà tante persone, e questa è la cosa più importante. Questo è quello che vogliamo. Non siamo solo uomini d'affari. Vogliamo realizzare qualcosa di divertente e unico che accontenterà milioni di persone."

Elden Ring sarà disponibile a partire dal 21 gennaio 2022. Durante il corso del TGS, From Software ha confermato che il gioco è nelle fasi finali dello sviluppo è che Elden Ring sarà difficile, ma non spietato.