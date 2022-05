Need for Speed Mobile trapela online con un video gameplay

Sebbene non sia stato ancora presentato ufficialmente, Need for Speed Mobile sembra essersi mostrato per la prima volta attraverso un video gameplay trapelato online e pubblicato su Reddit, anche se ovviamente è difficile stabilire la veridicità del materiale.

Il breve filmato può essere visto a questo indirizzo, finché rimarrà disponibile, e sembra effettivamente autentico: da quello che possiamo vedere, si tratta di un gioco di corse tendenzialmente arcade ma con una grafica notevolmente realistica e avanzata, considerando anche il contesto mobile per cui è sviluppato.

Pubblicato da Tencent in collaborazione con Electronic Arts, il gioco dovrebbe arrivare nei prossimi mesi e, secondo alcune voci, si tratterebbe di un racing con elementi open world dall'impostazione classica per la serie, impostato come un arcade con inseguimenti e caratteristiche tipiche.

Il video in questione proviene forse da una versione alpha del gioco, mentre per quanto riguarda le informazioni emerse finora si parla di tre auto con licenza ufficiale presenti come McLaren F1, Lamborghini Aventador SVJ e Lamborghini Gallardo.

Il tutto è sviluppato su Unreal Engine 4, secondo vari annunci di lavoro, con un sistema di guida che potrebbe essere paragonabile a Need for Speed: Edge, con tanto di effetti di accelerazione derivati dal drifting, come visibile anche nel video.