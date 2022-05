One Piece: il cosplay di Yamato da lowcostcosplay vi lascerà a bocca aperta

One Piece è protagonista di un altro cosplay di Yamato, ma questo da parte di lowcostcosplay risulta veramente sorprendente, come potete vedere voi stessi dalle immagini riportate qui sotto e come spesso accade con il soggetto in questione.

Chi segue gli account di lowcostcosplay sa bene come si tratti di un cosplayer veramente fuori dagli schemi, che anche in questo caso dimostra di essere veramente un campione: la sua interpretazione di Yamato si basa infatti su una sorta di inquietante illusione ottica incentrata interamente sulle gambe e sull'ampio addome del modello.

Il volto di Yamato che emerge da questa incredibile composizione è estremamente accurato, anche se la reinterpretazione rompe qualsiasi regola esista sul cosplay tradizionale. D'altra parte, la caratteristica di lowcostcosplay è proprio quella di stupire attraverso una continua parodia dei cosplay standard, con una sorta di decostruzione dei principi canonici di questo hobby ma arrivando spesso a risultati impressionanti.

Yamato è la figlia dell'Imperatore Kaido, anche se il suo rapporto con il padre non è proprio idilliaco, scegliendo invece di seguire le orme del samurai Kozuki Oden e diventando, di fatto, la sua erede. Avendo mangiato il frutto del diavolo di tipo Zoo Zoo mitologico, è in grado di trasformarsi in un lupo, o una sorta di ibrido. È caratterizzata da un paio di corna rosse, che sono in effetti l'elemento centrale nel cosplay che vediamo qui sotto.