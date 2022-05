Mortal Kombat, il cosplay di Kitana di oxdessyxo uccide, ma con delicatezza

Kitana è sicuramente una delle combattenti più amate della serie Mortal Kombat, come dimostra il gran numero di cosplay che le vengono dedicati. Ad esempio quello della cosplayer oxdessyxo, che rende il personaggio forte, determinato, spietato, ma allo stesso tempo gli regala un tocco delicato, quasi a volerne far emergere il lato più sensibile.

Come potete vedere, il cosplay di oxdessyxo è curato in ogni dettaglio, a partire dal costume, che replica quello della combattente, passando per gli immancabili ventagli, con cui Kitana suole affettare i suoi avversari in modo spietato. Diciamo che ci troviamo di fronte alla classica flawless victory. Speriamo solo di non rimediarci una fatality.

Interessante anche la fotografia, molto patinata, quasi che fosse pensata per una rivista di moda. In effetti l'effetto finale potrebbe non essere gradito da tutti, ma ha il suo perché.

Kitana è una combattente della serie Mortal Kombat, apparsa per la prima volta in Mortal Kombat II. Figlia dei sovrani di Edenia, Sindel e Re Jerrod, viene adottata da Shao Kahn quando quest'ultimo occupa il regno, uccidendo suo padre e sposando sua madre. Addestrata all'arte dell'assassinio, è una figura praticamente fissa della serie.