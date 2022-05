Unreal Engine 5: un video mostra un ambiente così realistico da sembrare un luogo vero

L'artista digitale Lorenzo Drago ha pubblicato sulla sua pagina Art Station un video che mostra una riproduzione della stazione ferroviaria giapponese di Etchū-Daimon così realistica da sembrare vera. In realtà è stata realizzata nell'Unreal Engine 5, utilizzando la tecnologia Lumen per l'illuminazione.

Drago di suo ha modellato l'intera scena, realizzando anche le texture e le animazioni. L'unica eccezione è il fogliame, preso da Quixel Megascans. Quindi scale, pareti, colonne, cavi e quant'altro, sono frutto del suo lavoro.

Il nostro ha anche dichiarato che il suo obiettivo, perfettamente raggiunto, era quello di avere una scena il più possibile vicina al fotorealismo. In totale ha impiegato circa un mese per produrla, che ha poi scelto intelligentemente di filmare come se stesse utilizzando una videocamera a mano in un luogo reale, quindi con imperfezioni, vibrazioni e scossoni, usando il real-time VR tracking. In questo modo ha accentuato notevolmente la verosimiglianza del tutto.

Quando si raggiungerà una qualità grafica simile nei videogiochi? Vi starete chiedendo. Difficili dirlo, anche perché in questo caso c'è il trucco. Il video non è stato catturato in tempo reale, ma si tratta di un render in alta definizione catturato a 7 frame al secondo su di un sistema con AMD Ryzen 7 3700X e una RTX 2080. Se avesse optato per il tempo reale, la qualità dell'immagine sarebbe inevitabilmente scesa.

Inoltre bisogna considerare che stiamo parlando di un ambiente senza sistemi di gioco. Quindi, nel caso si volesse fare qualcosa di simile per un videogioco per sistemi moderni, inevitabilmente bisognerebbe abbassare i dettagli.

Pagina Art Station di Lorenzo Drago