Elden Ring: la fiaschetta delle lacrime cremisi è stata trasformata in un cocktail

I personaggi di Elden Ring possono fare affidamento su molti strumenti nel corso del gioco, ma quello fondamentale è la fiaschetta di lacrime cremisi, che cura i punti vita. Ora, anche i giocatori possono berla... in un certo senso. È stato infatti creato da un utente di Reddit un cocktail ispirato alla fiaschetta.

L'utente shots-by-leo (un nome, un programma) ha affermato che il suo cocktail è composto da acqua, zucchero, rose commestibili, succo di limone, succo di arancia rossa, gin, oro commestibile e polvere bianca brillante commestibile. Potrebbe sembrare un mix strano, ma gli ultimi ingredienti servono per dare all'insieme quel tocco di pozione magica. Potete trovare l'intera ricetta su Reddit, a questo indirizzo.

La fiaschetta e il cocktail di Elden Ring

La preparazione è lunga, in quanto è necessario cucinare uno sciroppo di rose, il che richiede in partenza un'infusione dei petali in acqua della durata minima di un'ora (ma un'intera nottata è meglio). Successivamente si deve versare l'acqua di rosa in un pentolino con dello zucchero e ridurre il tutto a uno sciroppo, scaldando a fuoco basso. Gli ingredienti vanno poi mescolati con del ghiaccio e il tutto infine servito - senza il ghiaccio - in una fiaschetta (o un bicchiere, ovviamente).

Non è una ricetta semplice, ma così come per Elden Ring, gli appassionati di cocktail sono pronti alla sfida, ne siamo certi. Se il vostro problema non sono le cure ma la gestione di una build, ecco le armi migliori per una build Forza e dove trovarle.