Titanfall 3 esiste ed è già disponibile, spiega Jeff Grubb: ecco cosa intende

Jeff Grubb, noto giornalista e leaker del settore videoludico, ha affermato che Titanfall 3 esiste ed è già disponibile. L'uomo afferma infatti che si tratta di Apex Legends ed è a questo che farebbe riferimento il leak di Nvidia.

L'affermazione di Grubb arriva direttamente da Twitter, dove afferma che "Titanfall 3 del leak di Nvidia è reale! È già stato pubblicato e si chiama Apex Legends." In un secondo tweet, il giornalista ha affermato scherzosamente che spesso le sue affermazioni vengono trasformate in leak ma che, in questo caso, nessuno lo ascolta e tutti continuano a parlare dell'uscita di Titanfall 3.

Titanfall 2

Il tutto è nato dopo che tramite i social sono circolate alcune confezioni preordine di Titanfall 3, provenienti dalla Germania. Come vi abbiamo già riportato, però, non si tratta di nulla di "reale". Un dipendente della catena ha spiegato che i preordini per tale gioco sono disponibili sin dal 2019 e che non vi è nulla di segreto dietro di essi. Semplicemente la catena ha reso disponibili i preordini anche se il gioco non è stato annunciato.

Anche Respawn ha affermato che ancora non si è mosso nulla riguardo a Titanfall 3, pur affermando che la saga è il fulcro del loro team di sviluppo.