Final Fantasy 7 Remake: Square Enix mostra la madre di Cloud in nuovi artwork e immagini

Con l'arrivo della festa della mamma, Square Enix ha deciso di condividere una serie di immagini dedicate alla mamma di Cloud. Si tratta di un artwork, di due immagini tratte da Final Fantasy 7 Remake e dall'originale Final Fantasy 7 per PlayStation.

La madre di Cloud si chiama Claudia, ma nel gioco originale non aveva un vero e proprio nome. Il personaggio era noto come "Claudia" solo nei documenti interni di Square Enix. Nel remake di Final Fantasy 7, però, il personaggio ha avuto un poco più di spazio e il suo nome è divenuto al 100% canonico. Possiamo anche vederne la faccia, che ovviamente nell'originale era solo un blocco di poligoni e non aveva un design troppo definito.

Final Fantasy 7 Remake, più in generale, si occupa di ampliare il gioco originale. Dovremo anche capire con i futuri capitoli quando diversa sarà la trama.

Nel frattempo, possiamo continuare a divertirci con il primo remake, soprattutto nella sua versione PC. Se vi state giocando, potete istallare una mod per texture 4K da 45 GB.