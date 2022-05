The Division 2, trailer e dettagli per la Stagione 9: Alleanza Segreta

The Division 2 vedrà il 12 maggio il debutto della Stagione 9: Alleanza Segreta, che Ubisoft ha voluto presentare con un trailer e con i primi dettagli. La stagione sarà disponibile per tutti i possessori di The Division 2: Warlords of New York.

Annunciata alcuni giorni fa, la Stagione 9 di The Division 2 verrà introdotta con il title update 15, in concomitanza con la modalità PvE Conto alla Rovescia, e includerà una nuova cooperativa per otto giocatori, ma non solo.

"Un nuovo nemico arriva con la Stagione 9: l'ultima stagione prosegue la linea narrativa di The Division e riporta gli agenti alle conseguenze della sconfitta di un comandante della Divisione, rivelatosi un traditore", si legge nel comunicato stampa.

"Il nuovo bersaglio è il Capitano Lewis e la Divisione deve raccogliere informazioni e fronteggiare quattro True Sons di alto livello prima di poterlo affrontare. La Stagione 9 è una delle tre stagioni programmate per l'anno."

The Division 2, un agente in azione

Nuova modalità co-op a 8 giocatori

Conto alla Rovescia è una nuova, intensa modalità cooperativa nella quale fino a otto agenti della Divisione vengono mandati a stabilizzare una centrale elettrica: hanno 15 minuti a disposizione per prevenirne il blocco totale.

Gli agenti si schierano in due squadre da quattro, iniziano da posizioni differenti sulla mappa e devono collaborare per superare la sfida. La Divisione dovrà fronteggiare da nemici noti e dovrà difendersi per assicurare la centrale prima di richiedere l'estrazione entro lo scadere del tempo.

Nuova caratteristica - Qualifica

Dal 12 maggio questa nuova funzione ti darà un nuovo modo per migliorare il tuo equipaggiamento con aggiornamenti a valori primari delle statistiche come danni, armatura e abilità.

Potrai aumentare la tua Qualifica usando qualsiasi item nel gioco: più vari sono, più aumentano il livello. Qualifica ti permette anche di aumentare le statistiche di ogni singolo item e raggiungere un nuovo limite massimo di potenza.

Nuove Armi e Attrezzature

L'aggiornamento comprende anche diversi nuovi item compreso l'Heartbreaker, nuovi Exotic e molto altro! Il Season Pass della Stagione 9 ti offre anche ricompense aggiuntive.

Twitch Drop

Dal 12 maggio, tutti gli streamer di Twitch che seguono The Division 2 potranno ricevere i Twitch Drop: tutti gli spettatori riceveranno ricompense gratuite se guarderanno live di The Division 2. Le ricompense comprendono una Legacy Cache, due High-End Cache e una Exotic Cache. I Drop saranno assegnati dopo ogni ora (guarda gli stream di Division 2 per quattro ore per ricevere tutti i Drop).

Free Weekend

Dal 13 al 15 maggio, The Division 2 sarà gratuito su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games Store e Ubisoft Connect su PC Windows e su Stadia, Luna e Ubisoft+.