The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di Ellie è angelico

The Seven Deadly Sins è una delle serie più amate degli ultimi anni, tanto da aver dato vita a un sequel, Four Knights of the Apocalypse, da poco arrivato in Italia in formato cartaceo. Difficile comunque dimenticare i protagonisti dell'opera originale di Nakaba Suzuki e a tal proposito oggi vi proponiamo il cosplay di Elizabeth realizzato da Ellie, modella e grande fan del personaggio, tanto da essere conosciuta sui social come boarhats_bestgirl, un nome che è tutto un programma.

Elizabeth è uno dei personaggi principali di The Seven Deadly Sins. Principessa del regno di Liones, si unirà a Meliodas, il capitano dei "Sette Peccati Capitali", un temuto ordine di ex-cavalieri, con la speranza di trovare gli altri "Peccati Capitali", salvare la sua famiglia e riportare l'ordine e la pace nel regno.

Per il suo nuovo cosplay di Elizabeth, Ellie ha pensato bene di non indossare i soliti (ma sempre apprezzati) panni da cameriera del Boar Hat, proponendoci piuttosto una versione angelica del personaggio, caratterizzato da un abito bianco con fiocco rosso e una vistosa coppia di ali serafiche. Il risultato è davvero ben riuscito, sia per quanto riguarda costume e parrucca, che posa e composizione fotografica dello scatto qui sotto.

