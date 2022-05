Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, la recensione del battle royale coi vampiri

Al comando di uno di questi succhiasangue saremo in grado di rimanere gli unici ancora in... non-vita al termine del match? Dopo la prova di alcuni giorni fa, ecco la nostra recensione di Vampire: The Masquerade - Bloodhunt .

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt ha fatto il proprio debutto su PC e PS5 esattamente due settimane fa, proponendo un'interpretazione alternativa del celebre marchio di White Wolf, trasformato stavolta in un battle royale in formato free-to-play, dunque scaricabile gratuitamente da tutti gli utenti.

Struttura

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, uno sguardo all'ambientazione

Cominciamo con una buona notizia: la dotazione di modalità del gioco è già stata arricchita con l'introduzione di due nuove stipulazioni che portano in totale a quattro (tutorial escluso) le esperienze a cui è possibile accedere dall'hub principale di Bloodhunt: il tutti-contro-tutti di Caccia di Sangue, la Battle Royale in coppia o in trio e Ascesa, in cui si guadagnano punti eliminando i nemici per scalare la classifica.

Purtroppo, e qui cominciano già i problemi, alcune di queste modalità risultano spesso deserte e il matchmaking costringe dunque ad attese piuttosto lunghe per poter accedere a una partita, con Caccia di Sangue che sembra al momento l'unica opzione ancora in voga presso l'utenza. Non parliamo poi della funzionalità cross-play, un'arma a doppio taglio che però al momento è l'unica cosa che tiene a galla il gioco negli orari più atipici, ad esempio di mattina.

Tenendola attivata gli utenti PC e PS5 possono partecipare alle stesse partite, ma a netto svantaggio dei secondi: i controlli via mouse rendono le cose molto più semplici quando si tratta di puntare e aprire il fuoco, e così su console si finisce per sbattere contro situazioni davvero frustranti, che portano rapidamente al game over e fanno venir voglia di buttare tutto all'aria. Con il cross-play disattivato diventa però complicato trovare un match a meno che non ci si metta d'accordo con gli amici o si giochi negli orari più popolati: un inconveniente non da poco per un prodotto del genere.

Ancora nessuna novità, invece, per quanto concerne gli Archetipi, ovverosia le sette classi attualmente disponibili che tuttavia presentano più di un limite in termini di bilanciamento: alcune risultano piuttosto efficaci, altre fanno molta fatica: le abbiamo descritte nel provato di Vampire: The Masquerade - Bloodhunt.