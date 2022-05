AMD presenta le GPU RX 6950 XT, RX 6750 XT e RX 6650 XT, caratteristiche e prezzi

AMD ha annunciato la disponibilità delle nuove schede video Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT e Radeon RX 6650 XT, rinnovando così la sua gamma con GPU caratterizzate da performance migliori rispetto alla generazione precedente.

Le tre nuove GPU AMD Radeon promettono di offrire clock di gioco e memoria GDRR6 più veloce, software e firmare migliorati e non solo rispetto ai precedenti modelli. Le schede sono pensate per offrire il massimo delle prestazioni in 4K (RX 6950 XT), 2K (RX 6750 XT) e Full HD (RX 6650 XT).

AMD Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT e Radeon RX 6650 XT sono disponibili da ora presso i retailer globali e i principali partner AMD. Le schede grafiche AMD Radeon RX 6950 XT e Radeon RX 6750 XT sono disponibili su AMD.com. Di seguito i dettagli su caratteristiche e prezzi:

Radeon RX 6950 XT

Compute Units : 80

: 80 VRAM GDDR6 : 16GB

: 16GB Game Clock : 2100 MHz

: 2100 MHz Boost Clock : fino a 2310 MHz

: fino a 2310 MHz Interfaccia memoria : 256-bit

: 256-bit TBP : 335W

: 335W Prezzo: 1.099 dollari

Radeon RX 6750 XT

Compute Units : 40

: 40 VRAM GDDR6 : 12GB

: 12GB Game Clock : 2495 Mhz

: 2495 Mhz Boost Clock : fino a 2600 MHz

: fino a 2600 MHz Interfaccia memoria : 192-bit

: 192-bit TBP : 250W

: 250W Prezzo: 549 dollari

Radeon RX 6650 XT

Compute Units : 32

: 32 VRAM GDDR6 : 8GB

: 8GB Game Clock : 2410 MHz

: 2410 MHz Boost Clock : fino a 2635 MHz

: fino a 2635 MHz Interfaccia memoria : 128-bit

: 128-bit TBP : 180W

: 180W Prezzo: 399 dollari

Le nuove schede Radeon supportano AMD Software: Adrenalin Edition, con funzionalità avanzate e innovative. L'ultima versione offre fino al 10% di prestazioni in più su una serie di titoli DX11 selezionati. Non manca poi la tecnologia di upscaling AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) con supporto a 80 giochi e l'FSR 2.0 che promette di offrire un upscaling persino migliore, con qualità dell'immagine simile se non addirittura migliore di quella nativa. A tal proposito, ecco la lista dei giochi che supportano FSR 2.0.

Infine grazie all'AMD Smart Access Memory Technology (SAM) è possibile ottenere performance migliori quando si abbinano le schede grafiche AMD Radeon RX 6000 Series con alcuni processori desktop AMD Ryzen e schede madri AMD 500 Series, fornendo alle CPU l'accesso all'intera cache GDDR6 ad alta velocità della GPU.

AMD ha inoltre annunciato anche un nuovo AMD Radeon Raise the Game Bundle, che permetterà di accedere gratuitamente a nuovi giochi con l'acquisto di prodotti AMD Radeon RX 6000 Series idonei.

Il nuovo bundle includerà Saints Row e Sniper Elite 5, e altri giochi che saranno svelati prima del lancio della promozione. I gamer possono già da ora approfittare di questa offerta speciale, coloro che acquisteranno un prodotto Radeon da un etailer che aderisce al programma, riceveranno un codice che potrà essere riscattato non appena verrà lanciata la promozione più avanti nel corso del trimestre. I dettagli completi dell'offerta saranno comunicati in quell'occasione.