Bandai Namco: i profitti sono cresciuti del 50% nell’anno fiscale 2022

Bandai Namco ha pubblicato i risultati finanziari per l'anno fiscale 2022, che a quanto pare si è dimostrato decisamente positivo per la compagnia giapponese, dato che l'utile operativo è aumentato del 48,2% rispetto l'anno precedente, per un totale di 963 milioni di dollari.

Dai dati apprendiamo che anche i ricavi sono cresciuti, in questo caso del 20% per un totale di 6,8 miliardi di dollari, guidati in buona parte da Elden Ring, di cui solo nel primo mese dal lancio sono state distribuite 13,4 milioni di unità.

Le vendite del segmento Digital Entertainment di Bandai Namco hanno raggiunto quota 2,9 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2022, con un aumento dell'11,9% rispetto al 2021. Secondo la compagnia nell'anno fiscale 2023 vedremo un ulteriore incremento del 92,6%. Il reddito operativo della divisione è stato di 536 milioni di dollari, con un aumento del 12% su base annua.

Guardando nello specifico le vendite di videogiochi, Bandai Namco nell'anno fiscale 2022 ha raggiunto quota 56 milioni di unità in tutto il mondo con 66 titoli pubblicati nel corso del periodo preso in esame.

Il mercato principale per Bandai Namco rimane il Giappone, che rappresenta il 70% totale dei ricavi, seguito da Stati Uniti con l'11% e Europa e Asia a pari merito con il 9%.