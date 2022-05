Source of Madness: la recensione di un metroidvania Lovecraftiano

Mettiamoci poi anche un po' di condimento alla Bloodborne, per quanto riguarda la palette e l'uso dell'illuminazione, che non fa mai male, e potrete capire con quante aspettative ci siamo approcciati a giocarci. Partiamo subito a bomba senza fronzoli: il gioco non è perfetto ed è pieno di difetti, ma è decisamente divertente e come tutti i roguelike ha una rigiocabilità che rasenta l'ossessivo compulsivo .

Ebbene quando abbiamo visto le prime foto e i primi trailer di Source of Madness non vi neghiamo che siamo rimasti piacevolmente sorpresi e spiazzati. Le creature tentacolari generate proceduralmente hanno catturato la nostra attenzione così come l'atmosfera generale ma, e c'è un grandissimo ma, dovevamo capire pad alla mano se realmente le buone premesse fossero rispettate nel gioco finito.

Ci risveglieremo all'interno della Torre della Follia spiazzati e senza capire cosa fare né tantomeno dove poter andare. Cominciando a esplorare questo luogo troveremo dapprima diversi personaggi con i quali avremo a che fare durante la nostra avventura e poi, finalmente, la porta che ci farà accedere al disturbato mondo che ci aspetta a braccia aperte per offrirci una quantità di morti incalcolabile. Il background del personaggio è volutamente abbozzato per una semplice ragione: ogni volta che moriremo dovremo dire addio a quel determinato protagonista (con tanto di data di nascita e morte) per prendere possesso successivamente di un altro accolito e ripartire dal principio del nostro cammino.

Le terre di Creta sono state infestate da mostri e creature orripilanti e noi, in quanto Accoliti di una misteriosa setta, dovremo riuscire ad arrivare alla fonte della follia per cercare di capire cosa stia succedendo, tentando di non impazzire durante il cammino. Le premesse sono semplici e il cammino dell'accolito è pregno d'insidie di qualsivoglia tipologia e genere.

Gameplay

Le poche isole felici, i mercanti

"Morte e rinascita" non è propriamente il motto più adatto al titolo Carry Castle, in quanto, come accennato, non avremo mai a disposizione lo stesso personaggio giocabile. Ci spieghiamo meglio: una volta morti prenderemo il controllo di un altro accolito, maschio o femmina che sia, con esattamente le stesse sembianze di quello precedente, dando continuità così al gameplay. Ovviamente, come tutti i roguelike che si rispettino, anche qui, una volta terminata la run, si perderanno tutti gli equipaggiamenti raccolti per dover ripartire "puliti" dall'interno della Torre. La peculiarità è che ogni volta ci porteremo appresso la valuta che siamo riusciti a ottenere durante il tentativo precedente per poter sbloccare dei bonus in una sorta di sferografia all'interno dell'hub principale. Questi variano da abilità passive, attive o equipaggiamenti iniziali potenziati o ancora classi speciali sbloccabili dopo aver visitato i relativi altari durante le nostre scorribande felici. Ogni classe ha ovviamente le sue peculiarità e abilità particolari: il piromante, per esempio, dopo aver effettuato lo scatto lascia dietro di sé una palla di fuoco che dopo pochi istante esplode danneggiando nemici, ma anche noi.

A proposito di abilità, a differenziare ogni partita ci pensano appunto gli equipaggiamenti e le abilità intrinseche di ogni classe; avremo a disposizione alcuni slot dove poter piazzare oggetti offensivi o difensivi come anelli, cappucci, pietre o anche marchingegni evocabili che ci aiuteranno sparando colpi magici, sia seguendoci, sia potendoli posizionare come delle torrette difensive. Tutti gli equipaggiamenti si dividono in classi andando dal comune al leggendario con una frequenza di drop abbastanza generosa soprattutto dalla seconda parte del gioco in poi.

Una mappa procedurale ambientata in esterno

Esistono dei checkpoint alla fine di ognuno dei nove biomi a disposizione, nei quali poter salvare la partita e riempire le fiaschette curative, anch'esse sbloccabili dall'albero delle abilità. Durante i nostri "tentativi" non avremo un momento di tregua, a parte quelle piccole isole felici rappresentate dai vari negozi sparsi in giro per le mappe, normalmente prima dei boss o mini boss. All'interno di essi potremo acquistare equipaggiamenti da due mercanti, uno normale e uno "speciale", usando come valuta le stesse monete che dovremo utilizzare poi per acquistare i potenziamenti. Proprio questa è una delle meccaniche più interessanti: dovremo, infatti, decidere se risparmiare sull'acquisto per ottenere dei potenziamenti dopo la prossima (sicura) morte, oppure, al contrario, se vendere tutto quello che abbiamo per prendere quei 2 o 3 potenziamenti che ci consentiranno di sconfiggere il boss e proseguire nella storia che, per inciso, avrà una durata variabile dalle 8 alle 12 ore, a seconda delle nostre abilità.