Dragon Ball Super: Super Hero sarà "spettacolare", confermato il periodo di uscita

Dragon Ball Super: Super Hero è il nuovo film animato basato sulla celebre serie creata da Akira Toriyama e il producer Norihiro Hayashida, responsabile della nuova pellicola, è tornato brevemente a parlarne confermando la sua uscita nel 2022 e assicurando che sarà spettacolare da vedere.

In occasione delle celebrazioni per l'undicesimo anniversario del gioco arcade Super Dragon Ball Heroes, Norihiro Hayashida ha menzionato anche Dragon Ball Super: Super Hero, ovviamente, trattandosi del nuovo grande evento che riguarda l'universo della serie dal punto di vista di film e serie animate. "Noi presso Toei Animation abbiamo lavorato con Shueisha e Bandai per produrre l'anime e sono molto felice di vedere che la quantità di spettatori è recentemente aumentata", ha affermato il producer per quanto riguarda la serie animata.



Forte di questo incremento di pubblico, Hayashida si dimostra alquanto sicuro sui risultati del nuovo film, Dragon Ball Super: Super Hero, confermando che verrà rilasciato nel 2022, almeno per quanto riguarda il Giappone. "Questo film sfrutterà nuove tecniche di produzione e sarà pieno di elementi spettacolari da vedere, dunque restate sintonizzati", ha riferito il producer del film.

Un assaggio del risultato di queste "nuove tecniche di produzione" l'abbiamo visto nella prima clip del nuovo film emersa nel corso del New York Comic Con e da quanto è possibile vedere sembra essere una tecnica mista tra computer grafica e disegno animato classico che restituisce un effetto a metà fra 3D e 2D che sembra effettivamente interessante.

Le prime informazioni sul nuovo film della serie erano emerse nel corso dell'estate, ma al momento non ci sono ancora dettagli precisi sulla storia né sul fatto che sia destinato o meno ad arrivare in occidente in tempi brevi.