Halo Infinite, i miglioramenti della Campagna in un video confronto con la versione 2020

Halo Infinite è tornato a mostrarsi ieri, in particolare per quanto riguarda la Campagna, elemento particolarmente atteso dai fan in attesa dell'uscita e i miglioramenti sono stati evidenti rispetto alla versione 2020, come mette in evidenza anche questo interessante video confronto effettuato da ElAnalistaDeBits.

Il video confronto è ovviamente parziale, considerando che il trailer della Campagna mostrato ieri non era una replica dei video mostrati in precedenza, tuttavia alcune sequenze erano direttamente riprese da alcuni momenti visti nei trailer precedenti, cosa che consente di fare comunque dei raffronti tra le due versioni.

Al di là di una maggiore definizione e quantità di particolari, oltre a una maggiore ricchezza dei modelli visibili nei momenti più narrativi e cinematografici delle scene d'intermezzo, è possibile anche vedere alcuni confronti diretti tra momenti di gameplay simili a quelli visti in precedenza, dove spicca notevolmente il lavoro di upgrade effettuato da 343 Industries.

Nelle scene all'aperto, in particolare, si nota un sistema di illuminazione implementato in maniera completa con tutti gli effetti che conseguono a questo, a differenza di quanto era visibile nella demo della Campagna dell'E3 2020, ma anche la resa dei materiali, gli effetti e la quantità di dettagli in generale visibili in ogni scena sono notevolmente differenti.

Tutto questo emerge non solo da una maggiore elaborazione tecnica della grafica di Halo Infinite, ma anche in alcuni cambi effettuati in termini di direzione artistica, che hanno portato a incrementare alcuni dettagli e valorizzare una certa resa delle superfici e dei modelli 3D, il tutto visibile sia nelle scene all'aperto che in quelle negli interni.

Per il resto, dal trailer di ieri abbiamo visto anche qualcosa sul sistema di upgrade ed elementi open world, oltre al fatto che Craig il brute non esiste più, con il modello enormemente migliorato.