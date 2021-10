Halo Infinite: sistema di upgrade ed elementi open world dal trailer della Campagna

Halo Infinite è tornato a mostrarsi oggi con un nuovo trailer della Campagna, che ha mostrato diversi aspetti del gioco compresi alcuni elementi specifici legati all'open world e il sistema di upgrade che caratterizzerà l'evoluzione di Master Chief nel gioco.

Il trailer della Campagna andato in scena oggi, dopo le sessioni di beta dedicate al multiplayer, si è dunque concentrato sulla parte single player di Halo Infinite (o multiplayer cooperativo, che arriverà però solo dopo il lancio) e quella più basata sull'open world con cui avremo a che fare, i cui influssi sono visibili proprio in alcuni elementi del trailer.

C'è un'alternanza evidente tra sessioni all'interno degli spazi chiusi e spostamenti all'aperto, con l'enorme Zeta Halo che fa da scenario per le avventure di Master Chief, alla ricerca di Cortana e dei misteri celati all'interno dell'enorme installazione.

Oltre alla missione principale, la struttura open world favorisce varie sub-quest, di cui ancora non sappiamo molto.

Nel video (al minuto 3:33, per esempio) sono però presenti alcune installazioni che sembrano avamposti controllati dai Banished, il gruppo contro cui Master Chief deve scontrarsi, che fanno probabilmente da basi per missioni secondarie da portare avanti. Tutto questo si riflette in alcuni elementi che si potrebbero definire quasi da RPG in Halo Infinite.

Il completamento di queste missioni consente una progressione del protagonista anche attraverso la conquista di Spartan Core, ovvero elementi che si riferiscono quasi a punti esperienza e possono essere investiti per l'evoluzione di Master Chief e lo sblocco di ulteriori potenziamenti.

Nel frattempo di video riportato qui sopra, a sua volta tratto proprio dal trailer della Campagna, è possibile vedere il momento in cui viene brevemente illustrato l'utilizzo del sistema di upgrade, in questo caso applicato al potenziamento dei Thruster in grado di incrementare la mobilità di Master Chief. Per il resto, ricordiamo che la data di uscita di Halo Infinite è fissata per l'8 dicembre 2021.