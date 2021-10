Halo, i capitoli per Xbox 360 messi offline a gennaio 2022

Microsoft ha annunciato che a gennaio 2022 i server dei capitoli della serie Halo usciti su Xbox 360 saranno messi offline. Più precisamente il 13 gennaio 2022. Inizialmente la data dello spegnimento doveva essere a dicembre 2021, ma è stata rinviata di un mese. Naturalmente le campagne single player dei vari giochi non saranno toccate e potranno essere giocate anche senza server attivi e le versioni più recenti degli stessi non subiranno conseguenze.

Ad esempio non potrete più giocare all'online di Halo 3 su Xbox 360 o giocandoci in retrocompatibilità, ma potrete giocare all'online dell'Halo 3 della Halo: The Master Chief Collection su PC e Xbox One e Xbox Series X e S.

A convincere Microsoft che fosse arrivata l'ora dello spegnimento è lo scarso numero di giocatori ancora online in questi giochi. I titoli colpiti saranno i seguenti:

Halo: Reach

Halo 4

Halo 3

Halo 3: ODST

Halo: Combat Evolved Anniversary

Spartan Assault

Halo Wars

In questo modo 343 Industries potrà recuperare le risorse impiegate per i vecchi Halo e dedicarle ai progetti più recenti, decisamente più vivi.