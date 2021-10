Halo Infinite: l'Escharum visto nel nuovo filmato non è il modello in engine

Nel nuovo trailer della campagna single player di Halo Infinite si è visto un Escharum particolarmente ben fatto che ha stupito molti, ma il community manager di 343 Industruies, John Junyszek, ha voluto chiarire che non si tratta di un modello in engine, ossia non sarà quello visibile direttamente nel gioco.

Il chiarimento è arrivato dopo che alcuni utenti hanno iniziato a fare confronti con una vecchia immagine del modello di Escharum. Junyszek è intervenuto subito per evitare che si facesse confusione e che qualcuno parlasse di downgrade.

Probabilmente è il modello high-poly che vedremo nelle sequenze d'intermezzo in computer grafica o in qualche futuro trailer in CGI, quindi sarà in qualche modo parte dell'esperienza di Halo Infinite.

Per il resto vi consigliamo di vedere il nuovo trailer, ricordandovi che Halo Infinite uscirà l'8 dicembre 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Sarà disponibile dal lancio anche per gli abbonati a Xbox Game Pass.