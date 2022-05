Starfield sarà ufficialmente "Starfield" da giugno, con il trademark registrato

Nonostante se ne parli ormai da quattro anni, il trademark di Starfield diventerà ufficiale solo a partire da giugno 2022, visto che la registrazione con riconoscimento ufficiale del marchio sarà completa solo dal mese prossimo.

Non che cambi molto a questo punto, ma a quanto pare finora ci sarebbe stata la possibilità, per qualsiasi altra compagnia o privato, di registrare il nome Starfield con il tipico logo circolare per un proprio gioco spaziale differente, cosa che avrebbe innescato una situazione decisamente strana.

Starfield, il logo sarà ufficiale dal mese prossimo

Non sarebbe peraltro un problema inedito nel mondo dei videogiochi, come ha dimostrato il caso di Ubisoft costretta a cambiare il nome di Gods & Monsters in Immortals: Fenyx Rising.

Il trademark di Starfield riceverà dunque valore legale, come marchio registrato, a partire dal 14 giugno 2022. Il nome Starfield è stato registrato già in precedenza, ma a quanto pare questa nuova evoluzione riguarda non solo il nome ma anche la composizione del logo con il disegno circolare e il font utilizzato, cosa che risulterà probabilmente fondamentale per quanto riguarda anche il merchandising legato al gioco.

Nel frattempo, Starfield è stato rinviato al 2023, dunque non riuscirà a uscire per l'11 novembre 2022, cosa che ha innescato una notevole sequela di polemiche da parte dei fan (e non solo). In ogni caso, il gioco sarà molto probabilmente mostrato all'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno.