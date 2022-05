Mafia 5 già nei piani di Hangar 13, nonostante Mafia 4 non si sia ancora visto

Abbiamo avuto conferma che Mafia 4 è in sviluppo presso Hangar 13 solo di recente, ma a quanto pare si parla già di Mafia 5 nello studio in questione, visto che il capitolo successivo sembra essere già stato messo in programma, anche se ovviamente non ha ancora avviato una produzione vera e propria.

Secondo quanto riferito da Jason Schreier, noto giornalista di Bloomberg, con l'insediamento del nuovo presidente del team, Nick Baynes, c'è stata una rinnovata volontà di concentrarsi sulla serie in questione, con la volontà di sottoporre già un primo progetto per Mafia 5 all'attenzione dei publisher.

Mafia: Definitive Edition, un'immagine del gioco

Ovviamente le tempistiche saranno ancora molto lunghe e la mossa è quantomeno avventata, ma dimostra comunque la volontà del nuovo manager di puntare sulla serie Mafia, a distanza di sei anni dall'uscita dell'ultimo capitolo, Mafia III, e nonostante i problemi organizzativi attraversati da Hangar 13 che è andata incontro a diversi licenziamenti.

In base a quanto emerso dai progetti in corso presso il team, sembra che prima di Mafia 4 possa essere il turno di Top Spin 5, uno dei due progetti in corso presso Hangar 13, mentre l'altro ha il nome in codice "Nero" e sembra riferirsi proprio alla serie Mafia.