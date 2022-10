Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: nuove bellissime immagini mostrano combattimenti e personaggi

Square Enix ha pubblicato una serie di nuove immagini dedicate a Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, il remake del gioco PSP del 2008 in arrivo a dicembre 2022. Le immagini, che potete vedere in una galleria qui sotto, mostrano personaggi e fasi di combattimento.

Ricordiamo che Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion propone una nuova grafica aggiornata in HD del gioco originale, proponendo alcuni miglioramenti anche al gameplay per renderlo più fluido. Il gioco ci mette nei panni di Zack Fair, un giovane SOLDIER della Shinra. La storia ha luogo prima degli eventi del capitolo originale della saga di Final Fantasy 7.

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion dovrebbe proporre la stessa trama dell'originale. Il gioco è interessante anche perché Final Fantasy 7 Remake prende in considerazione la trama di Crisis Core, variando quindi dal capitolo per PS1 del 1997.

Le immagini ci mostrano Zack, Reno, Professor Hojo, Rude e non solo. Possiamo anche vedere alcune istantanee dei combattimenti, durante i quali Zack potrà usare il proprio spadone per combattere contro i mostri e le macchine; non mancheranno ovviamente le magie tramite le Materia.

Vi lasciamo infine al nostro provato di Crisis Core - Final Fantasy 7: Reunion.