Le offerte eBay per la Milan Games Week & Cartoomics 2022 sono disponibili

Le offerte del Black Friday sono un po' ovunque in questi giorni, ma le promozioni si estendono anche oltre la settimana del Venerdì Nero. Per chi è in fissa con altri tipi di settimane, eBay propone una pagina speciale di sconti dedicati alla Milan Games Week & Cartoomics 2022.

Le offerte sono molteplici e spaziano da videogiochi e vari prodotti di tecnologia, senza dimenticare giochi da tavolo, carte da collezione, fumetti, action figure e non solo. Se volete subito esplorare tutta l'offerta, vi basta andare a questo indirizzo. Le offerte saranno disponibili fino al 28 novembre 2022.

Vi ricordiamo anche che alla Milan Games Week (che va dal 25 al 27 novembre 2022), eBay sarà Main Digital Partner. Ci saranno due postazioni da poter provare: una dedicata alle console e videogiochi Nintendo, e una per PC gaming MSI con giochi preinstallati. Ci saranno anche due tavoli da gioco dedicati a trading cards e giochi da tavolo, in cui si potrà giocare liberamente con gli amici e con gli altri partecipanti. Infine ci sarà uno spazio dedicato alle action figure, pensato sia per semplici appassionati sia per veri e propri professionisti del settore. Tutte le postazioni saranno accompagnate da un QR code, tramite il quale sarà possibile acquistare i prodotti direttamente su eBay!

Tra le offerte più interessanti di eBay troviamo prodotti come:

Diteci, siete in cerca di qualcosa di specifico?

Kratos e Thor da God of War Ragnarok

