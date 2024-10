Goat Simulator 3 è disponibile da oggi anche su PS4 e Xbox One: lo hanno annunciato Coffee Stain Publishing e Coffee Stain North, entusiaste di poter offrire questa folle esperienza anche sulle piattaforme Sony e Microsoft di precedente generazione.

L'edizione di Goat Simulator 3 approdata oggi su PlayStation 4 e Xbox One arriva insieme all'espansione Multiverse of Nonsense, che arricchisce il gioco con tanti contenuti realizzati per aumentare ulteriormente il grado di epicità dell'originale simulatore di capra.

Fra le funzionalità disponibili in questa versione spicca il multiplayer in locale per due giocatori tramite schermo condiviso, nonché la cooperativa online riservata agli utenti che giocano sulla stessa console.

È inoltre presente il cross-buy nell'ambito dei rispettivi sistemi: chi già possiede Goat Simulator 3, l'espansione o il bundle 2-in-1 su PS5 potrà accedere ai medesimi contenuti su PS4 e viceversa, ad esempio.