Goat Simulator 3 ed Evil West, vendite in linea con le aspettative di Embracer Group

Goat Simulator 3 ed Evil West hanno registrato vendite in linea con le aspettative di Embracer Group: lo ha dichiarato l'azienda nell'ambito dell'ultimo report finanziario, in cui vengono esaminati i risultati raggiunti durante il terzo trimestre fiscale, quello che va da ottobre a dicembre 2022.

"La principale fonte di incassi fra le nuove uscite nel trimestre è stato Goat Simulator 3, pubblicato in esclusiva su PC via Epic Games Store, nonché su console", si legge nel documento. "Il gioco, sviluppato da Coffee Stain North e pubblicato da Coffee Stain, ha potuto contare su di una solida accoglienza da parte della critica e dei fan. Le vendite del titolo sono state ampiamente in linea con le aspettative per il Q3."

"Un'altra uscita notevole per il trimestre è stata Evil West, sviluppato dallo studio interno Flying Wild Hog (PLAION) e pubblicato dal publisher esterno Focus Entertainment. Il gioco ha avuto una solida accoglienza e ha venduto in linea con le aspettative, al netto di una minima parte di royalty nel Q3."

"Le produzioni di maggior successo per quanto concerne il catalogo preesistente includono Deep Rock Galactic, Hot Wheels: Unleashed, Welcome to Bloxburg, Insurgency: Sandstorm, SnowRunner, Star Trek Online, Neverwinter Online, Metro Exodus, Chivalry 3 e Borderlands 3."

"L'aggiornamento per la Stagione 3 di Deep Rock Galactic ha avuto successo, contribuendo in maniera sostanziale a un ottimo trimestre per Coffee Stain, che ha potuto contare su due titoli nella top 10, inclusa la recente acquisizione di Welcome to Bloxburg."