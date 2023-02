Hogwarts Legacy, il cosplay di Hermione da Kalinka Fox vi incanterà

Kalinka Fox ha voluto celebrare il lancio di Hogwarts Legacy rispolverando il suo splendido cosplay di Hermione e dichiarando il proprio amore nei confronti della saga di Harry Potter e del Wizarding World.

Primo nella classifica UK, Hogwarts Legacy sta riscuotendo un grande successo e molti pensano possieda il potenziale per imporsi come uno dei giochi più venduti dell'anno, peraltro con le versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch in arrivo.

"Non vedo l'ora di provare il nuovo gioco di Harry Potter, è la mia serie preferita!", ha scritto Kalinka nel suo post su Instagram. "Oggi metterò finalmente da parte il manuale delle pozioni e potrà passare la serata attaccata al controller!"

Decisamente abile con il makeup e i costumi, Kalinka ha realizzato finora parecchi cosplay memorabili. Qualche esempio? Lucy da Cyberpunk Edgerunners, Bayonetta, Harley Quinn da Suicide Squad e Jill Valentine da Resident Evil 3.