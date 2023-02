Resident Evil Village, nuove immagini della modalità VR per PlayStation VR2

Sony ha pubblicato alcune nuove immagini della modalità VR di Resident Evil Village, che sarà disponibile sotto forma di DLC gratuito a partire dal 22 febbraio per i possessori del gioco e del visore per la realtà virtuale PlayStation VR2.

A poche ore dal trailer che annuncia l'arrivo della demo della modalità VR di Resident Evil Village, gli scatti mostrano un poligono di tiro, una sequenza in cui suoniamo il pianoforte, la gestione dell'inventario e infine lo scontro con un licantropo.

Come sappiamo, la modalità VR consentirà di giocare l'intera campagna di Resident Evil Village in realtà virtuale, sfruttando a fondo le caratteristiche di PS VR2 sia per quanto concerne la resa visiva dell'esperienza, sia per quanto concerne il coinvolgimento con l'audio 3D avvolgente e i controller.

Questi ultimi consentono di muovere le braccia di Ethan durante i combattimenti corpo a corpo o per impugnare la pistola e sparare, ma come si può vedere nelle immagini avremo modo di cimentarci anche con altre tipologie di interazione con lo scenario.

