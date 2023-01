Bravery and Greed, la recensione di un gioco che mescola DnD e i roguelike

Bravery and Greed è una campagna di Dungeons and Dragons di 4 amici trasformata in un roguelite dungeon brawler beat 'em up in 2D e in pixel art. Lo stile artistico, i personaggi e le ambientazioni sono stati progettati per evocare in chi gioca un'atmosfera videoludica nostalgica, il tutto con un'architettura e un comparto tecnico solidissimi. Come per tutti i roguelite, la magia di questo gioco sta nella sua rigiocabilità e, tra modificatori e alleati con cui gareggiare, possiamo dirvi che questo gioco non vi annoierà.

Sviluppato da Rekka Games, Bravery and Greed vede un mago, un paladino, un ladro e un'amazzone (potete facilmente immaginarveli grazie alle rispettive classi di DnD) raccogliere quattro gemme magiche da altrettanti dungeon per potersi addentrare nel regno dei nani e rubare il loro tesoro. Durante il viaggio potrete scegliere di allearvi con una delle quattro divinità di questo universo narrativo, quella dell'oscurità, quella della vita, quella dell'ordine e quella del caos. Un po' come in Hades con gli dèi dell'olimpo, più vi addentrerete nelle quattro segrete più i doni di queste entità si faranno potenti.

Dove Bravery and Greed si distacca dalla solita avventura fantasy è nel fatto che l'avidità (greed) è al centro di molte meccaniche, soprattutto cooperative. L'oro, le pozioni e l'equipaggiamento non sono condivisi: alla fine di una stanza, quando si apre il forziere, chi prima arriva meglio alloggia. Sarete altruisti o lascerete che l'avidità vi divori? In questa recensione di Bravery and Greed andremo ad analizzare le 4 classi, le ambientazioni e le meccaniche che fanno di questo gioco una piccola perla per divertirsi in solitaria e in compagnia.