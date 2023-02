My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di ao_cos non teme rivali per fedeltà

My Hero Academia è vicino al finale della stagione 6 dell'anime e gli appassionati non vedono l'ora di vedere come proseguirà la vicenda. In attesa del finale, possiamo consolarci con i cosplay dei migliori personaggi della serie. Una delle più amate è Momo Yaoyorozu, di cui vediamo un cosplay realizzato da ao_cos.

ao_cos ha realizzato un cosplay di Momo Yaoyorozu molto fedele all'originale. Si tratta di un semplice selfie, ma lo scatto ci permette di vedere il costume e l'acconciatura, perfettamente realizzati.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da ao_cos? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?