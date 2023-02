Offerte Amazon: Hogwarts Legacy per PS5 in sconto al prezzo più basso dall'uscita

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia PS5 di Hogwarts Legacy. Lo sconto segnalato è di 13.53€, ovvero del 18%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questa versione di Hogwarts Legacy è 74.99€. Il prezzo attuale è il migliore dal momento dell'uscita: ricordiamo che lo scorso anno era stato proposto uno sconto migliore, ma si era trattato di una promozione per il preordine. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione di Hogwarts Legacy vi abbiamo spiegato che "Hogwarts Legacy è il miglior videogioco a tema Harry Potter mai realizzato. La direzione artistica ha trasformato in realtà i sogni ricorrenti degli appassionati inviandogli una dorata lettera di ammissione alla scuola di Hogwarts, spalancando una finestra sul mondo magico che trabocca di attività e contenuti. Quando si cerca di fare così tanto è fisiologico che emergano anche delle carenze, e in questo caso finiscono per sporcare prevalentemente il comparto tecnico, troppo spesso vicino alla generazione passata. L'esperienza confezionata da Avalanche Software vive ancorata a meccaniche già viste, non inventa nulla di nuovo, ma riesce a dipingere un grande affresco che mette in movimento il Wizarding World. Sì, non sarà il videogioco perfetto, ma mantiene le sue promesse scommettendo forte sulla carica emotiva: quando arriverà il momento di lasciare la scuola, fidatevi, una lacrima sarà inevitabile. Per fortuna nei videogiochi un istante può durare anche in eterno, e Hogwarts Legacy è un'opera che vive di istantanee: il castello è abbracciato dal tramonto, la sala grande è illuminata, un Ippogrifo svolazza attorno alla torre più alta. Serve altro?"

Potremo lanciare potenti magie in Hogwarts Legacy

