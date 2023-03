Monster Hunter Rise: aggiornamento 10.03/10.0.4.0/10.000.04 disponibile su PC, PlayStation e Xbox

Monster Hunter Rise è stato aggiornato da Capcom ed è arrivato all'update, catalogato come 10.000.04 su PS5, 10.0.4.0 su Xbox e Windows e 10.03 su PS4. La patch è stata distribuita per le versioni PC Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Vediamo le note delle correzioni così come le segnala Capcom:

È stato risolto un problema che causava il mancato riscontro del tipo di personaggio selezionato utilizzando un buono per la modifica del personaggio. Tutti i personaggi interessati da questo problema dovrebbero ora riflettere il tipo di personaggio corretto.

È stato risolto un problema per cui Palico: MEOW LIMIT! non poteva essere scaricato.

È stato risolto un problema a causa del quale l'ID a pagina 2 e successive della carta della gilda non era corretto.

È stato risolto un problema che causava il tearing dello schermo quando si passava dalla versione Xbox alla versione Windows con lo stesso account. (Solo versioni Xbox/Windows).

Il V Sync non sarà più disabilitato nella versione Xbox.

Riduzione degli errori di unione alla lobby causati da un errore di timeout (MR-235-81) (solo versione PS4) - Questo errore può verificarsi a causa di problemi nell'ambiente di rete, ma stiamo cercando di ridurre al minimo questi casi regolando l'elaborazione della rete.

Come potete vedere si tratta di correzioni, senza particolari novità di peso. Il grande aggiornamento di Monster Hunter Rise è invece in arrivo più avanti, con l'introduzione di Sunbreak: ecco la data di uscita ufficiale su PlayStation e Xbox.