Oscar 2023: tutti i vincitori e i premiati, Avatar e Black Panther ottengono un premio a testa

Gli Oscar 2023 sono andati in onda e sono stati premiati i migliori prodotti cinematografici dell'anno passato. Vediamo la lista completa delle premiazioni di questa edizione:

Miglior film d'animazione: Pinocchio di Guillermo del Toro

Migliore attore non protagonista: Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once

Migliore attrice non protagonista: Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All At Once

Miglior documentario: Navalny

Miglior cortometraggio: An Irish Goodbye

Migliore fotografia: James Friend (Niente di nuovo sul fronte occidentale)

Miglior trucco e acconciatura: Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley (The Whale)

Migliori costumi: Ruth E. Carter (Black Panther - Wakanda Forever)

Miglior film internazionale: Niente di nuovo sul fronte occidentale di Edward Berger (Germania)

Miglior cortometraggio documentario: Raghu, il piccolo elefante (The Elephant Whisperers) di Kartiki Gonsalves e Guneet Monga

Miglior cortometraggio d'animazione: Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo (The Boy, The Mole, The Fox and the Horse) di Charlie Mackesy e Matthew Freud

Migliore scenografia: Christian M. Goldbeck ed Ernestine Hipper (Niente di nuovo sul fronte occidentale)

Migliore colonna sonora originale: Volker Bertelmann (Niente di nuovo sul fronte occidentale)

Migliori effetti visivi: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett (Avatar: La Via dell'Acqua)

Migliore sceneggiatura originale: Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Everything Everywhere All At Once)

Migliore sceneggiatura non originale: Sarah Polley (Women Talking - Il diritto di scegliere)

Miglior sonoro: Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon e Mark Taylor (Top Gun: Maverick)

Migliore canzone: Naatu Naatu (musiche di M. M. Keeravani; testo di Chandrabose) - RRR

Miglior montaggio: Paul Rogers (Everything Everywhere All At Once)

Migliore regia: Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Daniels) - Everything Everywhere All at Once

Migliore attore protagonista: Brendan Fraser (The Whale)

Migliore attrice protagonista: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once)

Miglior film: Everything Everywhere All At Once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Daniels)

Everything Everywhere All At Once è uno dei più premiati, con anche Miglior film, Miglior attrice protagonista e Migliore regia. Avatar la Via dell'Acqua (qui la nostra recensione) si accontenta del premio Migliori effetti visivi, mentre del Toro può gioire per il premio Miglior film d'animazione con Pinocchio. Black Panther - Wakanda Forever (qui la nostra recensione) ottiene il premio per i Migliori costumi. Vi consigliamo anche di non ignorare, nel caso l'abbiate fatto fino a questo momento, RRR (disponibile su Netflix) che ha ottenuto il premio per la Migliore canzone ma eccelle anche in tutto il resto.

Diteci, siete d'accordo con queste premiazioni?