Grand Theft Auto: The Trilogy è ancora previsto per sistemi mobile, ma non ha una data d'uscita

La raccolta Grand Theft Auto: The Trilogy è stata annunciata per sistemi mobile ad agosto 2022, ma da allora non se n'è saputo più niente. A quanto pare il progetto non è stato cancellato, come temuto da molti, ma non ha ancora una data d'uscita. In precedenza era stato detto che sarebbe uscito prima della fine dell'anno fiscale 2022/23, ma ovviamente non ce l'ha fatta.

Di Grand Theft Auto: The Trilogy per sistemi mobile si è tornato a parlare in occasione dell'ultimo resoconto finanziario dell'editore Take-Two, in cui è stato detto che è ancora in sviluppo. Ce la farà a uscire entro la fine del 2023? Difficile dirlo, visto che Rockstar Games sta ancora sistemando le versioni PC e console della raccolta. Probabilmente in questo caso non vuole rischiare le critiche ricevute allora.

La raccolta Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è stata lanciata l'11 novembre 2021 su PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One. È stata accolta da numerose critiche per via delle condizioni tecniche in cui si è mostrata, decisamente non all'altezza della serie.

Aspettiamo gli annunci ufficiali di Rockstar Games per saperne di più.